لماذا فرض اسم الزعيم الشيوعي الذي حكم كازاخستان ثلاثة عقود على العاصمة؟

غيّرت كازاخستان تسمية عاصمتها أستانا لتصبح "نور سلطان" تكريماً لزعيم البلاد الذي حكم كازاخستان ثلاثين عاماً ولم تعرف البلاد سواه منذ الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي السابق!

وبدءاً من يوم السبت 23 آذار (مارس) اعتمد رسمياً اسم "نور سلطان" الذي استقال الأسبوع الجاري بشكل مفاجئ،على العاصمة "أستانا" رغم وجود احتجاجات في الشارع قابلتها السلطات بالاعتقال والعنف.

من هو نزارباييف؟

نور سلطان نزارباييف الذي قاد البلاد نحو 30 عاماً أولاً كزعيم شيوعي في آخر سنوات الاتحاد السوفيتي (1989--1991)، ثم رئيساً للجمهورية المستقلة، حيث أعيد انتخابه أربع مرات بـ "أغلبية ساحقة" في انتخابات لم يعترف بها المراقبون الدوليون كانتخابات حرة وعادلة.

وتنحى نزارباييف (78 عاماً) على نحو مفاجئ، الثلاثاء، في أولى خطوات تحول سياسي بدا أنه مخطط ومحكم يضمن له استمرار الاحتفاظ بنفوذ كبير، فقد عيّن ابنته داريغا نزارباييفا (55 عاماً) الأربعاء رئيسة لمجلس الشيوخ. لتحل محل قاسم-جومارت توكاييف (65 عاماً) الذي نصب الاربعاء رئيساً بالوكالة خلال مراسم في البرلمان.

كما أنه بقي في منصب رئيس الحزب الحاكم ومجلس الأمن وهي هيئة دستورية بموجب قانون تم التصويت عليه في 2018، إضافة إلى لقبه "أب الأمة" الذي يضمن له الحصانة القضائية.

تغييرات معتادة

نور سلطان نزارباييف ذاته كان قد أمر عام 1997 بنقل العاصمة من ألمآتا إلى أستانا، وتم تغيير اسم العاصمة من "أستانا" بعد 22 عاماً، بقرار أصدره الرئيس المؤقت قاسم جومارت توكاييف، الذي تولى السلطة بعد استقالة نزارباييف، الثلاثاء الفائت.

لتكون المرة الخامسة التي يتم فيها تغيير اسم المدينة في غضون ستة عقود، بعد أربع تسميات سابقة هي أستانا، أكمولينسك، وتسيلينوغراد، وأكمولا.

احتجاجات

الخطوة بتغيير اسم المدينة التي يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة، صاحبتها احتجاجات أطياف من السكان وشخصيات من المعارضة.

تقول إحدى المحتجات "أعتبرها (إعادة تسمية المدينة) سلباً للغاية، لأن اسم أستانا هو علامة تجارية. أعتقد أن نور سلطان ليس صحيحاً على الإطلاق. لدينا شارع نور سلطان وجامعة نور سلطان والآن العاصمة مدينة نور سلطان".

تضيف أخرى "أنا ضد إعادة تسمية أستانا إلى نور سلطان لأن أستانا هي علامة تجارية عالمية. الكل يعرف أستانا من معرض إكسبو 2017 وقمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومثل هذه الأشياء".

وشّنت قوات الشرطة الجمعة حملة اعتقالات استهدفت مشاركين في مظاهرات حاشدة شهدتها مدينتان رئيسيتان في البلاد هما العاصمة أستانا ومدينة ألماتي بعد ثلاثة أيام من استقالة نزارباييف.

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كازاخستان

كازاخستان بلد غني بالنفط والغاز، تبلغ مساحته أكثر من 2.9 مليون كلم مربعاً،. ويقدر تعداد سكانه بـ 18 مليون نسمة، وهي أكبر مصدر في العالم لليورانيوم وأكبر اقتصاد في وسط آسيا، لكنها تعاني منذ 2014 من تراجع أسعار المحروقات والأزمة الاقتصادية لدى حليفها الروسي.