شاهد: تصوير جوي للدمار الذي تسبب به الهجوم الصاروخي على وسط إسرائيل

أظهرت لقطات مصورة الأضرار التي لحقت بمنزل في بلدة قرب العاصمة الإسرائيلية بعدما أعلنت تل أبيب عن تعرضه لصاروخ أُطلق من قطاع غزة فجر اليوم، الإثنين.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة سبعة أشخاص من بينهم رضيع وطفل في الثالثة من العمر وفتاة تبلغ 12 عاماً بجروح وحروق شظايا جراء الهجوم الذي أصاب بلدة مشميريت.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه سيقطع زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مضيفاً أن إسرائيل سترد بقوة على الهجوم.

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