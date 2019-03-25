شاهد: صورة عملاقة لرئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة في دبي

أُضيئت أطول ناطحة سحاب في العالم بصورة لرئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مرتدية الحجاب تقديراً لدورها في نشر السلام بعد مذبحة مسجدي مدينة كرايستشيرش التي راح ضحيتها 50 مسلماً الأسبوع الماضي.

ونشر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تغريدة على موقع تويتر تُظهر البرج مكتسياً بصورة أرديرن ليشيد بتعاطفها ومساندتها للضحايا وعائلاتهم.

وقال الشيخ محمد في تغريدته: "شكرا لجاسيندا أرديرن ونيوزيلندا على التعاطف الصادق والمساندة التي حازت على احترام 1.5 مليار مسلم بعد الهجوم الإرهابي الذي هز المجتمع المسلم حول العالم".

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