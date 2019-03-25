فيديو: مهرجان يستعيد أمجاد تونس الرومانية في المهدية

استضافت مدينة الجم بمحافظة المهدية التونسية الدورة الرابعة من مهرجان "الأيام الرومانية تيسدروس" الذي استعاد مظاهر حضارة ازدهرت بالبلاد منذ أكثر من 1900 عام.

واستمتع المئات من المتفرجين بعروض وفعاليات أقيمت بالمسرح الأثري بالمدينة الذي يعود بناءه إلى عام 238 ميلادي في عهد حاكم مقاطعة "أفريكا" الروماني غورديان الأول.

وكانت مدينة الجم تسمى آنذاك تيسدروس.

وارتدى المشاركون أزياء رومانية كما قدموا نزالاً وعروضاً موسيقية راقصة على غرار العروض الرومانية.

كذلك نظم المهرجان، الذي أقيم بين 22 و24 مارس-آذار، ورش عمل لتعليم الأطفال فنون الفسيفساء والكتابة على ورق البردي وصك العملات على النهج الروماني.

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