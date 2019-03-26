عائلة ثرية ألمانية ستتبرع بملايين اليوروهات بعد الكشف عن ماضيها النازي

تعتزم إحدى أكثر الأسر ثراءً في ألمانيا، والتي تمتلك شركتها الاستثمارية حصصًا في بعض من أشهر العلامات التجارية في العالم بما في ذلك Krispy Kreme Doughnuts و Pret a Manger، تقديم 10 ملايين يورو لجمعيات خيرية، كنوع من التعويض المعنوي بعد اكتشاف أدلة تثبت دعم أجداد العائلة للزعيم النازي أدولف هتلر وفقاً لصحيفة بيلد الألمانية.

وأكد بيتر هارف، المتحدث والشريك الإداري في شركة JAB Holding Reimann ، للصحيفة أن ألبرت رينمان الاب وابنه ألبرت ريمان استخدموا المدنيين الروس وأسرى الحرب الفرنسيين كعمال سخرة.

وقال هارف لبيلد "كل هذا صحيح. كانا مذنبين ... كان يجب أن يسجنا".

وتوفي الأب والابن في عامي 1954 و 1984 على التوالي.

وتم الكشف عن روابط الأسرة بالنظام النازي في تقرير صدر عام 1978، لكن الجيل الشاب قرر تكليف مؤرخين من جامعة ميونخ في عام 2014 بعد قراءة مستندات من الحقبة النازية احتفظت بها الأسرة.

وقدم الخبراء نتائجهم للعائلة قبل عدة أسابيع.

وقال حرف لصحيفة بيلد "شعرنا جميعا بالخجل. لا يمكننا التغاضي عن شيء. هذه الجرائم مثيرة للاشمئزاز".

في تقريرها المكون من أربع صفحات، قالت بيلد إن شركة ريمان تبرعت لوحدات شوتزشتافل حتى قبل وصول النازيين إلى السلطة، وأن الوثائق التي تم الكشف عنها في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة كشفت أن الشركة استخدمت عمال السخرة في شركة الكيماويات التابعة لها خلال الحرب العالمية الثانية. .

وفقًا للصحيفة الألمانية، تم استخدام ما لا يقل عن 175 عاملاً قسراً وهم يمثلون حوالي 30٪ من القوة العاملة في عام 1943.

في رسالة مؤرخة في عام 1940، اشتكى رينمان الابن إلى عمدة لودفيغسهافن من أن الأسرى الفرنسيين لا يعملون بجد بما فيه الكفاية.

تم التحقيق مع الأب والابن من قبل قوات الحلفاء بعد الحرب، ومنعوا في البداية من مواصلة أنشطتهما حتى ألغى الأمريكيون الحكم.

وقال هارف لـ بيلد إن الأسرة - التي تقدر قيمة استثماراتها بنحو 33 مليار يورو - ستنشر تقرير المؤرخين بمجرد اكتماله وتتبرع بمبلغ 10 ملايين يورو لجمعية خيرية لم تحددها بعد، وأضاف: "الحقيقة الكاملة يجب أن توضع على الطاولة".

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