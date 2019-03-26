أسترالي يتهم رب عمله السابق بالتنمر عبر إطلاق الريح عمداً في وجهه

طعن أسترالي ضد قرار محكمة قضى بعدم تعرضه للتنمر بعدما زعم أن رب عمله السابق تعمد إطلاق الريح في وجهه بشكل متكرر مما سبب له أذى نفسي كبير.

وقال ديفيد هينغست (56 عاماً) إن "رئيسه السابق كريغ شورت اعتاد رفع مؤخرته وإطلاق الريح بوجهه حتى ست مرات في اليوم الواحد".

وادعى هينغست أن سلوك شورت كان ممنهجاً ضمن مؤامرة لدفعه إلى الاستقالة من منصبه وهو ما سبب له ضررا وضغطا نفسيا كبيرا.

وطالب هينغست شركة هندسة البناء ومقرها ملبورن بتعويض قيمته ما يعادل 1.28 مليون دولار أمريكي إلا أن محكمة فيكتوريا العليا قضت في أبريل-نيسان السابق بعدم وجود تنمر من قبل رئيسه السابق ضده.

وطعن هينغست ضد قرار المحكمة زاعماً أن القاضي كان متحيزاً ضده إلا أن محكمة أخرى للاستئناف قضت مجدداً بأن سلوك شورت لا يندرج تحت التنمر أو التحرش وهو ما طعن عليه المدعي بانتظار حكم آخر للمحكمة يوم الجمعة القادم.

إقرأ أيضاً:

لويس فيتون تلغي طرح منتجات تستلهم مايكل جاكسون بعد مزاعم تحرش جنسي

شاهد: طالبة أمريكية تعتدي بالضرب على لاجئة سورية في إحدى مدارس بنسيلفانيا

هل يغير ترامب اسمه بعد أن نعتوه بـ "أحمق" و"غبي"؟