طائرة ركاب بريطانية تهبط بالخطأ في اسكتلندا بدلاً من ألمانيا

ظن ركاب طائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أن الربان يمزح حين رحب بوصولهم إلى العاصمة الأسكتلندية أدنبره بدلاً من وجهتهم الأصلية المقررة إلى مدينة دوسلدورف الألمانية.

وظل طاقم الطائرة مقتنعاً بتوجهه إلى المطار الصحيح في الوقت الذي أشارت فيه تذاكر المسافرين إلى إقلاعهم نحو ألمانيا.

وقالت إحدى الراكبات إن أحداً على متن الطائرة لم ينتبه للوجهة الخاطئة سوى عند إذاعة بيان الوصول.

وأخطأ طاقم شركة دبليو دي إل، التي تستخدمها شركة الطيران البريطانية لتسيير بعض رحلاتها، بإرسال بيانات غير صحيحة عن الرحلة إلى كل من قائد الطائرة ومراقبي الحركة الجوية قبل الرحلة بيوم كامل.

ووصف أحد الركاب الواقعة على موقع تويتر "بالخطأ غير المقصود" مضيفاً اعتقاد طاقم الطائرة الكامل بأن اسكتلندا هي الوجهة الصحيحة للرحلة.

وانتظر الركاب بالطائرة لمدة ساعتين ونصف الساعة حتى أقلعت مرة أخرى من أدنبره صوب دوسلدورف.

وقالت شركة الطيران البريطانية إنها اعتذرت للركاب وأضافت أنها تعمل مع شركة دبليو دي إل لتحديد سبب إرسالل بيانات الرحلة بهذا الشكل الخاطئ.

إقرأ أيضاً:

ترجيح نشر تقرير مبدئي عن كارثة الطائرة الإثيوبية هذا الأسبوع

القبض على راكب قادما من القاهرة حاول تهريب 3 سلاحف إلى ألمانيا على شكل "شوكولاتة"

شاهد: مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية