وكالة الطاقة: الاحتجاجات في الجزائر لم تؤثر على انتاج النفط والغاز

قال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء، إن إنتاج الجزائر من النفط والغاز لم يتأثر على ما يبدو حتى الآن بالاضطرابات السياسة التي تشهدها البلاد.

وتعرف الجزائر، عضو منظمة أوبك وأحد كبار منتجي النفط والغاز، موجة من الاحتجاجات الحاشدة منذ 22 فبراير شباط اعتراضا على حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وقال نيل أتكينسون مدير إدارة صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة لرويترز "لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على أن المستويات الفعلية للإنتاج والصادرات قد تأثرت، لكننا سنراقب الوضع ونرى كيف سيتطور".

وكانت مصادر بالقطاع قالت الأسبوع الماضي إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر بخصوص تطوير حقل غاز طبيعي في الجزائر قد توقفت بسبب الاضطرابات.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات في الجزائر، وذكرت وسائل اعلام محلية أن موجات الاحتجاجات اتسعت لتشمل قطاع الموانئ الذي قد يؤثر على قطاع المحروقات.

و شن عمال الموانئ وقباطنة السفن اضرابا اليوم الثلاثاء، إضافة إلى قطاعات أخري على غرار موظفي البلديات والبريد والاتصالات.