بومبيو يدين تصاعد معاداة السامية وينتقد حزب العمال البريطاني

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تصاعد مد معاداة السامية، ووصفه بأنه "سرطان متفش" في الشرق الأوسط وأوروبا وفي الولايات المتحدة، حيث قال إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستتصدى له بكل قوة.

وفي خطاب ألقاه أمام جماعة ضغط أمريكية كبيرة مؤيدة لإسرائيل في واشنطن، اتهم بومبيو حزب العمال البريطاني المعارض بالتسامح مع معاداة السامية ووصف ذلك بأنه "عار وطني".

وقال بومبيو إن الهجمات ضد اليهود تتزايد في فرنسا وألمانيا، وإن جرائم الكراهية ضد اليهود في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة الثلث في عام 2017. وانتقد بومبيو "الهجمات المتعددة" على الجالية اليهودية المحافظة، في منطقة كراون هايتس ببروكلين في نيويورك.

وفي كلمة أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، قال بومبيو إن معاداة الصهيونية، أو معارضة وجود إسرائيل كوطن للشعب اليهودي، شكل متصاعد من أشكال معاداة السامية، وقال: "إدارة ترامب تعارضها بشكل لا لبس فيه وسوف نحاربها بلا هوادة. معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية".

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