بالفيديو: مسابقة في الصفع على الوجوه في روسيا

قد تستغرب لو سمعت بأن هناك منافسة خاصة بالصفع، والصفع فقط.

هي بالفعل موجودة، ففي مقاطعة كراسنويارسك الروسية، تجري مسابقة قاسية نوعا ما بين عدد من المشاركين واسمها "مسابقة الصفعات"، حيث يتواجه الخصمان حول طاولة واحدة ويبدأن بتبادل الصفعات بشكل متكرر، و يصفع كل واحد منهما وجه الاخر بقوة، إلى أن يستسلم أحد الطرفين، ومنه ينتقل الفائز إلى الدور التالي.

وفي نهاية التصفيات يحصل الفائز على جائزة قدرها 30 ألف روبل روسي (حوالي 400 يورو).

ويظهر الفيديو المباراة الختامية التي جمعت بين المتأهلين للدور النهائي، والتي فاز فيها المتسابق فاسيلي كاموتسكي، بعد ان وجه لخصمه صفعات قوية تسبب في فقدان وعي الأخير على مرتين.

ويشرف على المباريات حكام، كما تستقطب المسابقة عددا هائلا من المتفرجين الذين يملؤون القاعة، وظهرت هذه المسابقة في مهرجانات العروض الرياضية في سيبيريا.

تتابعون ايضا على يورونيوز:

تعرف على جحا الأوزبكي وعلى اللغز الجحوي

تعرف على الفائز في مبارة مصر وروسيا كما توقعها القرد سبارتاك

شاهد.. لمسات ساخرة وابداعية في مظاهرات الجزائريين ضد بوتفليقة