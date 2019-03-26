سفير الولايات المتحدة يدعم سيطرة إسرائيل الأمنية على الضفة الغربية بموجب صفقة سلام

قال ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل إن ادارة الرئيس دونالد ترامب تتفهم حاجة إسرائيل لأن تكون لديها "سيطرة أمنية غالبة" في الضفة الغربية المحتلة، ضمن أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مستقبلاً مع الفلسطينيين.

ويمثل فريدمان -الذي يعرف بانحيازه لإسرائيل- جزءاً من فريق من البيت الأبيض يقود خطة ما زالت قيد السرية للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تقول واشنطن إنها ستكشف النقاب عنها بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تجري في التاسع من نيسان (أبريل).

ويقول الفلسطينيون إن أي اقتراح للسلام يطرحه ترامب لن يكلل بالنجاح. ويسعى الفلسطينيون لإقامة دولة بالضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ويرون أن ترامب متحيز لإسرائيل، مشيرين إلى اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 ونقله السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى هناك.

للمزيد على يورونيوز:

فريدمان لم يذكر يوم الثلاثاء 25 آذار (مارس) تفصيلات الخطة الأمريكية في كلمة أمام اجتماع لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية(أيباك)، وهي جماعة ضغط موالية لإسرائيل، لكنه أشار على ما يبدو إلى أن من مصلحة إسرائيل المشاركة الآن في الاتفاق أثناء وجود رئيس أمريكي متعاطف مع مخاوفها الأمنية.

وقال "هل يمكن أن نترك ذلك لإدارة ربما لا تتفهم الخطر الذي يهدد وجود إسرائيل إذا سيطر إرهابيون على يهودا والسامرة بنفس الطريقة التي سقط بها قطاع غزة بعد انسحاب قوات الدفاع الاسرائيلية من هذه الأراضي".

وكان ديفيد فريدمان عين سفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل في أيلول (سبتمبر) 2017، وهو محام يهودي مؤيد إلى حد كبير للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.