شاهد: ثلاثة دياسم في حديقة حيوان روسية بعد إنقاذها من الصيد غير الشرعي

صوّرت يكاترينا بليدشينكو، العاملة في إحدى حدائق الحيوان في فلاديفوستوك الروسية، ثلاثة دياسم بعد أن قام مواطنون روس بإنقاذها في الغابة، وإحضارها إلى الحديقة. ويبدو أن الدياسم الصغيرة تيتمت بعد مقتل "الأبوين"، إذ لا تزال روسيا تعاني من الصيد غير الشرعي في هذا المجال. ولكن معروف عن الروس حبّهم للدببة، ومن المرجح أن انتشال الدببة الصغيرة من الغابة كان يهدف أساساً لحمايتها. وبدت الدياسم نشطة وفرحة في الفيديو الذي انتشر بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية. ويعتبر "الدب البني" من الأنواع "غير المهددة بالانقراض" بحسب تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.