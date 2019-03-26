فيديو نادر لحوت العنبر الكبير في البحر الكاريبي

تمكن علماء من رصد حوت من فصيلة حوت العنبر الكبير، يصطاد في المحيط، في سابقة من نوعها. فبحسب قناة "أنيمال بلانيت" "إن حيتان العنبر لا تنخرط أبداً في عمليات صيد بالقرب من سطح البحر، وبالتالي لم يشاهدها إنسان من قبل وهي تطارد فرائسها من أجل الغذاء".

لكن بفضل التطور التكنولوجي الذي جعل الكاميرات أصغر وأكثر قدرة على التقاط الصور في الظلام الدامس وأيضا أكثر تحملا للضغط الشديد تحت الأعماق، تمكن فريق من العلماء من التقاط صور لحوت وهو يصطاد حباراً عبر كاميرا ثبتت فوق جسده.

وتمكن العلماء من اكتشاف الوسائل التي تستخدمها الحيتان من هذه الفصيلة للتواصل مع صغارها وأقرانها أثناء الصيد، ومن بينها أنماط معينة من الأصوات وكذلك الرصد بتحديد المواقع من خلال صدى الصوت.

وسيكون هذا الاستكشاف محور سلسلة وثائقية تحمل عنوان "تشيسينغ أوشن جيانتس" أو "مطاردة عمالقة المحيط" ومن المقرر عرضها العام المقبل على القناة نفسها.

وجرى تسجيل هذه الحلقة قبالة ساحل جزيرة دومينيكا في البحر الكاريبي. وخلص العلماء في هذا الكشف إلى أن حيتان العنبر تصطاد على عمق أكثر من 400 متر تحت الماء.

وتقول "أنيمال بلانيت" إن الإنسان في مثل هذا العمق قد تنفجر أعضاؤه بفعل الضغط.