شاهد: المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ... علاقة صعبة وتاريخ شائك

منذ بدايات ظهور التكتلات التي جمعت دول الاتحاد الأوروبي عن طريق اتفاقيات اقتصادية وسياسية كان للمملكة المتحدة وضع خاص ومعقد. فدخولها لم يكن بالأمر اليسير، ومن الواضح الآن، أن خروجها لن يكون بالأمر السهل أيضا.

فاليوم وبعد عامين من قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيما عرف باسم "بريكست"، مازال البرلمان البريطاني يعيش حالة من التخبط فيما يخص خطة الخروج التي يحاول الجانبان التوصل إليها وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات مختلفة، منها خروج بريطانيا من التكتل دون أي اتفاق تجاري أو إلغاء الخطوة بالكامل.

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