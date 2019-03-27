حلمة ممثل في فيلم أمريكي تستفز الرقابة التلفزيونية الإيرانية

في بلاد يحكمها نظام ديني محافظ متشدد، يمكن للمرء أن يتوقع أي شيء في سبيل الحفاظ على خطوط وحدود حمراء لا يمكن تجاوزها حتى وإن كانت حلمة ممثل في فيلم أمريكي يعرض بمناسبة العيد على قناة حكومية.

ففي إيران حيث الرقابة على المشاهد السينمائية على أشدها لحذف أو تحوير ما يراه القائمون منفياً للأخلاق والإسلام، يبدو أن حلمة النجم الأمريكي دواين جونسون في أحد مشاهد فيلم "Fast and Furious 7" استفزت موظفي الرقابة.

الفيلم الذي بث بمناسبة عيد رأس السنة الفارسية النوروز على القناة الخامسة IRIB TV5، يظهر فيه جونسون في مشهد وهو مستلق على سرير مستشفى بصدر عار وذراع مكسورة، فما كان من الرقابة إلا أن كبرت حجم الوسادة التي كان الممثل يتكأ عليها لإخفاء حلمته ووشم على صدره.

طبعاً استدعت هذه الخطوة الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى وإن لم تكن هذه هي المرة الأولى.

حيث قال أحد المغردين:"حركة أسطورية أخرى من التلفزيون الحكومي. إذا كانت حلمات رجل تهيّج موظفي الرقابة في التلفزيون العام بهذه الطريقة، فهذا يعني أن لديهم مفهوماً غريباً عن الجنس ."

في نيسان أبريل الماضي ظللت القناة الثالثة IRIB TV3 حلمات أنثى ذئب على شعار نادي روما الإيطالي، أثناء بث مباراة في دوري أبطال أوروبا.

وفي حادثة سينمائية أخرى قامت القناة الحكومية ذاتها التي غطت حلمات جونسون، بخلق غطاء مصباح طاولة من العدم لإخفاء فتحة صدر صغيرة في ثوب الممثلة الأمريكية آن هاثاوي في مشهد من فيلم The Intern.

وفي الوقت الذي تعاني فيه النساء من التضييق فيما يتعلق بطريقة ارتدائهن للملابس والحجاب، ويخضع التفزيون للرقابة الشديدة، يرى البعض أنه من النادر خضوع الرجل لنفس معايير الرقابة.

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