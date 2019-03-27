قناة تلفزيونية: الشرطة والجيش الجزائريان يفككان "خلية متشددة"

قالت قناة النهار التلفزيونية الخاصة يوم الأربعاء إن الجيش والشرطة في الجزائر فككا "خلية متشددة" كانت تخطط لتنفيذ هجمات خلال التجمعات الانتخابية.

وذكرت القناة أنه تم ضبط الخلية التي تضم ثلاثة أفراد في مدينة وهران بغرب البلاد، وأن العمليات الأمنية لا تزال مستمرة في المنطقة. ولم يتضح ما إذا كانت الخلية ترتبط بتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية اللذين لهما فروع تنشط في الجزائر.

تأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوتر السياسي والشعبي في البلاد، واستقالات عدة في صفوف مسؤولي الدولة والحزب الحاكم، ومطالبات رسمية وشعبية لتنحية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والبدء بمرحلة انتقالية.

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