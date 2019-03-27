مصر: جورج سيدهم أحد عمالقة "ثلاثي أضواء المسرح" حاضر في مهرجان شرم الشيخ

في لفتة وفاء نحو جيل أثرى الساحة الفنية المصرية والعربية على مدى عقود أعلن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي إهداء دورته الرابعة للممثل المصري جورج سيدهم.

وتوقف سيدهم (80 عاما) عن التمثيل منذ نحو 20 عاما بسبب حالته الصحية بعد إصابته بجلطة في المخ لكن رصيده المسرحي والسينمائي والإذاعي لا يزال يلهم الفنانين الصاعدين.

وقال المخرج والممثل مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن المهرجان سيقيم ندوة لتكريم سيدهم إضافة إلى إصدار كتيب عن مشواره الفني.

وبجانب إهداء الدورة إلى سيدهم يكرم المهرجان مجموعة من المسرحيين الأجانب والعرب منهم المخرجة والممثلة الفرنسية كاترين مارناس والكاتب الإماراتي إسماعيل عبد الله والممثل المصري محيي إسماعيل والممثلة المصرية ليلى طاهر.

وقال الممثل والمخرج محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان "هناك مهرجانات كثيرة يكون التكريم فيها أو الجوائز بلا قيمة حقيقية، لكن هذا المهرجان صادق ولا يجامل أحدا فكل من يُكرم يستحق هذا".

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يشمل برنامج المهرجان الذي يقام في الفترة من الأول إلى السابع من ابريل نيسان 15 عرضا مسرحيا من إيطاليا وإسبانيا وكندا والكويت والبحرين ومصر وسوريا والعراق وفلسطين وسلطنة عمان والإمارات.

واختيرت فرنسا ضيف شرف الدورة الرابعة للمهرجان الذي تنظمه جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون تحت رعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة جنوب سيناء.

وقال جمال عبد الناصر رئيس المركز الإعلامي للمهرجان إن جوائز الدورة الرابعة ستحمل أسماء بعض المسرحيين والنجوم المصريين في تعبير حقيقي عن "دعم الفنان للفنان".

ويقدم المهرجان جائزة أفضل عرض متكامل باسم سميحة أيوب، وجائزة أفضل إخراج باسم محمد صبحي، وجائزة أفضل ممثلة باسم الفنانة الأردنية أمل الدباس، وجائزة أفضل ممثل باسم محمد هنيدي.

وإضافة إلى العروض المسرحية يقيم المهرجان 14 ورشة في مختلف فنون وعناصر العرض المسرحي من بينها ورشة "إعداد الممثل" التي يقدمها الممثل الفلسطيني كامل الباشا.

وأعلن المهرجان خلال مؤتمره الصحفي اسم الفائز بجائزة "أفضل شخصية مسرحية شابة" لعام 2018 والتي ذهبت إلى المخرج محمد الشرقاوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة بفرقة المسرح الحديث في مصر.