ماي مستعدة للتنحي لإنقاذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها مستعدة للتنحي إذا كان ذلك سيدفع البرلمان للموافقة على الخطة التي توصلت إليها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت للنواب، وفقا لبيان صدر عن مكتبها، "نحن بحاجة للمضي بالاتفاق قدما وإتمام الخروج".

وتابعت قائلة "مستعدة لإخلاء منصبي، قبل الموعد الذي كنت أنوي فيه ذلك، حتى أفعل الصواب لبلدنا وحزبنا".

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