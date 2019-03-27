شرطة نيوزيلندا تنفذ مداهمة على خلفية هجوم كرايستشيرش

تحقق الشرطة النيوزيلندية فيما إذا كان رجل لقي حتفه طعنا يوم الأربعاء، له صلة بالهجوم على مسجدين في كرايستشيرش يوم 15 مارس/آذار والذي أسفر عن سقوط 50 قتيلا.

وقال مفوض الشرطة الوطنية مايك بوش إن شرطة كرايستشيرش عثرت على عدة أسلحة نارية خلال مداهمة مساء الثلاثاء. وفي اليوم الموالي عثرت الشرطة على رجل يبلغ من العمر 54 عاما (كانت تبحث عنه لصلته بالأسلحة النارية) في سيارة بعد إيقافها، وتحدث مفاوضو الشرطة مع الرجل لساعاتين قبل ولوج السيارة، حيث اكتشفوا فيما بعد أن الرجل في السيارة مصاب إصابة بالغة بسبب طعنة على ما يبدو.

وتم العثور على السكين في السيارة. وأجريت للرجل الإسعافات الأولية لكنه توفي في المكان. ولم يتم العثور على أسلحة نارية داخل السيارة.

وقال بوش: "بدأ تحقيق عاجل لمعرفة ما إذا كان القتيل كان يمثل تهديدا للمجتمع، وهذا سيشمل المزيد من البحث في الممتلكات في كرايستشيرش وإجراء مقابلات مع عائلات وأصدقاء".

ووجهت الشرطة تهمة القتل لرجل يؤمن بتميز العرق الأبيض، في واقعة إطلاق النار على المسجدين في كرايستشيرش، وسيمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان.

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