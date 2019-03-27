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نيوزيلندة

مذبحة المسجدين.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل رحلة الدعم والمساندة للجالية المسلمة

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بقلم:  Euronews 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن -
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رويترز
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التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بعدد من قادة الجالية المسلمة في مدينة دنيدن الأربعاء حيث كان منفذ مذبحة المسجدين الاسترالي برينتون تارنت يقطن، وسيمثل منفذ الهجوم في الخامس من نيسان/إبريل المقبل أمام المحكمة للمرة الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء إنها أتت للمدينة التي كان يسكنها مرتكب المذبحة، دون أن تتلفظ باسمه كما وعدت الأسبوع الماضي، وجاءت للاستماع إلى سكان المدينة ومواساتهم.

وأوردت أرديرن قصة امرأة مسلمة في دنيدن، قولها إنها لم تشعر بأنها في منزلها كما شعرت منذ الخامس عشر من الشهر الجاري يوم ارتكاب المذبحة، بعد ما لاقت من الحب والحنان والمساندة من النيوزيلنديين للجالية المسلمة، في كل أرجاء البلاد، بحسب رئيسة الوزراء.

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