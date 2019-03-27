فيديو: شاكيرا في محكمة مدريد بتهمة السرقة الأدبية

ظهرت المغنية الكولومبية شاكيرا اليوم الأربعاء في محكمة بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد اتهامها بسرقة أغنية "لا بيسكيليتا" الشهيرة التي قدمتها مع المغني الكولومبي كارلوس فيفيس عام 2017.

ويزعم المغني الكوبي المولد ليفان رفاييل كاستييانوس أن شاكيرا وفيفيس اقتبسا أجزاء من أغنيته "أحبك جداً" التي أنتجها عام 1997 دون احترام ملكيته لها.

وظهرت شاكيرا مبتسمة أثناء دخولها وخروجها من قاعة المحكمة أمام كاميرات المصورين ورفضت الإجابة على أسئلة الصحفيين.

كذلك بدا فيفيس بروح معنوية مرتفعة مشيرا بيده ومرسلاً لقبلاته إلى عدسات الكاميرات من داخل المحكمة.

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