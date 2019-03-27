شاهد: الفوضى تعم سفينة رحلات تعطل محركها أثناء عاصفة قبالة النرويج

صور ركاب تجربتهم المخيفة على متن سفينة فايكينغ سكاي البحرية قبالة سواحل النرويج يوم السبت والأحد 23-24 آذار/ مارس.

تظهر مقاطع الفيديو أرض المركب تغمرها المياه، والأثاث يتأرجح في قاعة الطعام.

وقالت الشرطة وعمال الإنقاذ إن طائرات هليكوبتر قامت بإجلاء العشرات من على متن السفينة التي عانت من عطل في المحرك بالإضافة إلى آثار عاصفة هبت السبت.

وقالت خدمة الإنقاذ البحري إن فايكينغ سكاي، التي كان على متنها حوالي 1300 شخص إضافة إلى الطاقم، أرسلت نداء استغاثة حيث كانت تنجرف باتجاه البر.