شاهد: الهند تختبر صاروخا مضادا للأقمار الصناعية في إنجاز كبير.. وباكستان تحذر

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إن بلاده أسقطت اليوم الأربعاء 27 مارس قمرا صناعيا في الفضاء بصاروخ مضاد للأقمار الصناعية، وأشاد بالتجربة باعتبارها إنجازا كبيرا في برنامج الفضاء الهندي.

وقال مودي "أسقط علماؤنا منذ قليل قمرا صناعيا على بعد 300 كيلومتر في الفضاء، في مدار منخفض حول الأرض". ووصف الأمر بالإنجاز التاريخي.

أعلن مودي عن التجربة في كلمة للأمة بثها التلفزيون. وقال إن الهند ستكون رابع دولة فقط في العالم تستخدم هذه الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.

وسعى مودي إلى طمأنة المجتمع الدولي، قائلا إن هذه القدرة الجديدة "ليست موجهة لأي أحد" وإنما هي "مبادرة دفاعية" لبلاده، وأكد أن الهند تعارض دوما سباق التسلح في الفضاء.

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وتملك الهند برنامجا فضائيا منذ سنوات وتصنع أقمارا صناعية لتصوير الأرض ولديها قدرات إطلاق بأسعار أرخص من البرامج الغربية.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من باكستان الخصم القديم للهند. كما لم يصدر بعد رد فعل من وزارتي الخارجية والدفاع الصينيتين.

رد فعل باكستان

من جهتها، نادت باكستان بعدم اللجوء للتهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي بعد ساعات من تصريح الهند إنها أسقطت أحد أقمارها الصناعية في استعراض لقوتها المتنامية في الفضاء.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان "الفضاء إرث موحد للبشرية وكل الأمم مسؤولة عن تفادي التصرفات التي يمكن أن تؤدي إلى عسكرة هذه الساحة.

"نأمل أن تكون الدول التي أدانت بقوة في الماضي إظهار آخرين لقدرات مشابهة، مستعدة للعمل من أجل وضع أدوات دولية لمنع التهديدات العسكرية في الفضاء الخارجي".

وأضافت "التفاخر بهذه القدرات أشبه بحرب دون كيخوته ضد طواحين الهواء".