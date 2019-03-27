هل ستشكل شبكات الجيل الخامس "5 جي" خطورة على صحة المستخدمين؟

في الوقت الذي ينتظر فيه الملايين حول العالم تطبيق تقنية الاتصالات الجيل الخامس (5 جي)، حذر بعض العلماء من مخاطر صحية قد تصاحب انتهاجها.

التقنية ستزيد من سرعة الاتصالات مما سيسهل من بناء المدن الذكية والجراحات عن بعد وتحميل المعلومات بشكل بالغ السرعة ولكنها قد تأتي بأضرار على صحة مستخدميها لعدة أسباب نستعرضها لكم في هذا التقرير.

ترددات أعلى

وقال متحدث باسم منظمة الصحة العالمية ليورونيوز إن الزيادة في حجم المعلومات التي ستنقلها شبكات الجيل الخامس سيتطلب توفير مساحات أكبر بترددات اتصال أعلى بعشرة أضعاف عن الترددات المستخدمة بالشبكات الحالية.

ونشرت المفوضية الدولية للإشعاعات غير المؤينة مسودة قالت فيها إن "التأثير الحرج للتعرض للموجات عالية التردد على صحة الانسان يكمن في تسخين أنسجة الجسم المكشوفة".

وأضافت المسودة: "يمكن لتلك الموجات أن تتغلل في الجسم (كلما زاد التردد، زاد عمق الاختراق) وهو ما يؤدي إلى الاحتكاك ومن ثم السخونة".

ويمكن للجسم استيعاب ارتفاعات معينة من الحرارة مثل تلك التي يشعر بها الانسان عند القيام بتدريبات رياضية ولكن الحرارة فوق حد معين قد تصيب الانسان بضربة شمس أو بالحروق الجلدية، بحسب وصف المسودة.

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ويقول داريوس ليتشزينسكي، وهو خبير في البيولوجيا الجزيئية بجامعة هيلسنكي ليورونيوز إننا لا نعلم حتى الآن مقدار تأثير تلك الموجات عالية التردد على اجهزتنا المناعية.

وأوضح ليتشزينسكي أنه سيتم استخدام هوائيات الجيل الخامس داخل المنازل بالمدن الذكية المستقبلية لأن تلك الموجات الميلليمترية لا يمكنها اختراق الجدران مما سيزيد من فرص تعرض المستخدمين لها.

"مخاطر غير مثبتة"

وعلى الرغم من مسودة المفوضية إلا أن التأثير الفعلي لتلك الموجات عالية التردد لا يزال طور البحث غير المؤكد.

وقلل أليكسندر ليرشل بجامعة ياكوبز بريمين الألمانية من المخاطر الصحية المتوقعة فقال ليورونيوز إن الدراسات التي أجريت بهذا الصدد حتى الآن لم تثبت حالات تم فيها بالفعل الضرر بأحد المستخدمين نظراً لعدم تعميم تقنية الجيل الخامس حتى الآن.

وأضاف: "لا يمكننا إثبات تأثيرات غير موجودة ولكن تلك الأبحاث لها طبيعة وقائية لأنه لا يوجد دليل ملموس على ضرر تلك الموجات على صحة الانسان".

كيفية الوقاية

وعلى الرغم من السجال الدائر إلا أنه لا يعني عدم اتخاذ الحيطة في جميع الأحوال. وينصح ليتشزينسكي بالتقليل من استخدام الهواتف الذكية وعدم اللجوء إليها في أوقات عدم الحاجة للحد من التعرض لموجات الجيل الخامس.

ويضيف ليرشل إن عدم تفعيل خاصية الانترنت خلال حمل الهواتف بجيوب المستخدمين وقصر مدة المكالمات الهاتفية بقدر الإمكان.