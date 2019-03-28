أمريكا: ثلاثة رسائل خاصة لأينشتاين تعرض في مزاد علني

كشفت دار نيت دي ساندرز للمزادات، في لوس أنجلس الأمريكية، ثلاث رسائل قديمة كتبها عالم الفيزياء الشهير ألبرت أينشتاين، ومن المنتظر أن تطرحها للبيع خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت دار نيت ساندرز للمزادات عن عرضها لثلاث مراسلات خاصة لألبرت أينشتاين، للبيع، في مزاد علني، يوم الخميس، وكتبت هذه الرسائل ما بين عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي من قبل أينشتاين نفسه.

اثنتان من هذه الرسائل كتبها أينشتاين بخط يده والثالثة مكتوبة بآلة الطباعة.

ومن بين ما تحدث عنه أينشتاين في هذه الرسائل ذكر ما تعرض له اليهود خلال تلك الفترة من اظطهاد ومعاداة السامية في ألمانيا، والضغوط التي كان يمر بها في بعض الفترات، فجميع الرسائل كانت مراسلات شخصية لأقاربه.

وأقدم رسالة في هذه المجموعة مؤرخة في 6 من شهر أيلول/سبتمبر من عام 1921، وكتبها أينشتاين بيده إلى أخته، ماجا وينتلر أينشتاين، ومن بين ما جاء في الرسالة:

"من المفترض أن أذهب إلى ميونخ، ولكن لن أفعل هذا، لأنه يمكن أن يعرض حياتي للخطر الآن"

وفي تلك الفترة، كانت ميونخ التي نشأ فيها أينشتاين تشهد اضطرابات وارتفاع موجة معادات السامية فيها، وصدر قرار عام 1920 بطرد اليهود من المدينة.

وسيتم عرض هذه الرسالة في المزاد بسعر 12 ألف دولار أمريكي.

اما الرسالة الثانية المكتوبة أيضا بخط أينشتاين بتاريخ 17 نيسان/ أبريل من عام 1934، فقد كانت موجهة إلى زوجته السابقة وأم طفليه، ميلفا ماريك.

وكتب فيها عن إرساله لصك مالي من اجل مساعدة في رعاية ابنها المصاب بالفصام، وذكر أينشتاين، أن مساعداته باتت محدودة بسبب الأوضاع في تلك الفترة، وقال "إنني متوترة بشدة بسبب المساعدة المختلفة التي أقدمها من كل جانب ..... كل هذا بسبب جنون هتلر الذي دمر حياة كل من حولي"

وسيتم عرض هذه الرسالة للبيع ابتداء من 25 ألف دولار أمريكي

والرسالة الثالثة فقد كتبت بالة الطباعة، ووقعت من قبل أينشتاين بتاريخ 10 حزيران/يونيو من عام 1939، وأرسلها الفيزيائي إلى الطبيب المختص في امراض السرطان موريس لنز، الذي كان مقيما في نيويورك الامريكية.

وجاء في الرسالة تهنئة أينشتاين للطبيب "العمل الرائع الذي قمت به نيابة عن اللاجئين خلال أسبوع التفاني" وأضاف أينشتاين "لقد استندت قوة المقاومة التي مكّنت الشعب اليهودي من البقاء على قيد الحياة لآلاف السنين على تقاليد المساعدة المتبادلة، في هذه السنوات من الضيق، يتم وضع استعدادنا لمساعدة بعضنا البعض لاختبار شديد للغاية".

وجاءت الرسالة قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية.

تتابعون أيضا على يورونيوز:

وثيقة: ألبرت آينشتاين رفض عرض بن غوريون لتولي رئاسة إسرائيل لأنه "لا يملك القدرة والكفاءة"

علماء يتمكنون من اختبار مدى صحة نظرية أينشتاين حول تأثير الثقب الأسود على النجوم

أغلى حمامة في العالم والمبلغ مليون وربع مليون يورو.. يا بلاش !

وواصل أينشتاين رسالته قائلا "لقد وقفنا في وجه هذا الاختبار وكذلك فعل الآباء من قبل، ليست لدينا وسائل للدفاع عن النفس سوى تضامننا ومعرفتنا بأن السبب الذي نعاني من أجله هو سبب مهم ومقدس"

"يجب أن يكون هذا مصدر امتنان عميق لك أن تقدم مساهمة مهمة للغاية لإنقاذ إخواننا اليهود المضطهدين من أخطارهم الكارثية ودفعهم نحو مستقبل أفضل ".

وسيطرح بيع هذه الرسالة ابتداء من 12 ألف دولار امريكي.

كما سيعرض المزاد مجموعة اخرى من رسائل أينشتاين تتعلق بأعماله العلمية، إضافة الى أغراض أخرى لشخصيات متعددة، على غرار بطاقة بريدية لويلبر رايت، ورخصة قيادة لسيلفا بلاث، ورسمة لبابلو بيكاسو، ومنشفة مستعملة لرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي.