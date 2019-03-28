المغني المصري أحمد سعد يعلن طلاقه من الممثلة سمية الخشاب

أعلن المغني والممثل المصري أحمد سعد اليوم الخميس انفصاله عن زوجته الممثلة سمية الخشاب من خلال منشور على صفحته بموقع فيسبوك.

ويأتي إعلان سعد بعد أكثر من عامين على زواجه من الخشاب، وهو الارتباط الذي اكتسب زخماً إعلامياً كبيراً في مصر عام 2017.

وكان سعد مرتبطاً بالممثلة المصرية ريم البارودي قبل زواجه بالخشاب، وهي أيضاً علاقة تمتعت بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي آنذاك وخاصة بعدما تبادل الاثنان اتهامات بشأن زواجهما من عدمه.

وزاد من زخم زيجة سعد بالخشاب انتشار صور ومنشورات على حساباتهما بمواقع التواصل توثيقاً للحظات الحب والسعادة التي جمعت بينهما.

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