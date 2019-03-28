سماع إطلاق نيران قرب قاعدة عسكرية في عاصمة جزر القمر

قال مصدر أمني إن دوي إطلاق نيران سمع يوم الخميس قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في موروني عاصمة جزر القمر الواقعة في شرق أفريقيا، بينما أكد وزير الداخلية محمد داود أن الوضع تحت السيطرة بالكامل. ومعسكر كانداني في العاصمة موروني هو القاعدة الرئيسية لجيش جزر القمر.

وأجرت جزر القمر انتخابات يوم الأحد أعلن فوز الحزب الحاكم فيها، وشاركت المعارضة في الانتخابات لكنها رفضت نتيجتها، وأدانت عمليات تزوير واسعة، أكدتها منظمات غير حكومية محلية وملاحظون أجانب.

وقد جرى اطلاق النار بعيد ايقاف رئيس أركان قوات البلاد السابق محمد صوليحي، وأحد أهم منافسي الرئيس أزالي أسوماني، الذي أعيد انتخابه. واستدعت السلطات صوليحي في البداية عندما أعلن أنه سيترأس مجلسا وطنيا انتقاليا، مستنكرا إعادة انتخاب أسوماني. وكان صوليحي حل في المرتبة الرابعة خلال الجولة للانتخابات.

واعتبر صوليحي قبيل إيقافه أن الديمقراطية في بلاده قد تم دوسها وأن كرامة الناس قد تم ازدراءها، على أيدي أفراد بال ضمير على حد تعبيره، معتبرا أن انتخابات 24 آذار/مارس الاخيرة كانت خدعة.

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