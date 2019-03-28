شركة واو إير الأيسلندية تعلن إفلاسها بشكل مفاجئ بعد تعثر في التمويل

فوجئ المسافرون على متن شركة طيران واو إير الأيسلندية اليوم الخميس بإعلانها إنهاء نشاطها عقب فشل إدارتها في التوصل لاتفاق مع مستثمريها للحصول على تمويل جديد.

وأعلنت الشركة إلغاء جميع رحلاتها وطلبت من المسافرين البحث عن بدائل عبر استخدام "بدل الإنقاذ" بخطوط طيران أخرى.

وقال سكولي موغينسين، رئيس الشركة ومؤسسها، في خطاب للعاملين: "لقد نفذ الوقت وللأسف لم نستطع تأمين تمويل الشركة.

"لن أسامح نفسي أبداً على عدم التصرف في وقت أسرع من هذا".

وعمل موغينسين، الذي أسس الشركة في العام 2011، على إيجاد بدائل تمويلية خلال الأشهر القليلة الماضية إلا أن اتصالاته مع شركة الطيران الأيسلندية وشركة إنديغو الأمريكية للأسهم الخاصة وصلت لطريق مسدود ظهر الخميس بعد أن شهدت انفراجه في بداية اليوم.

وضع المسافرين

وتقوم بعض شركات الطيران بتوفير رحلات بديلة بأسعار مخفضة نسبياً نظراً للظرف الطارئ وقالت واو إير إنها ستنشر أسماء تلك الخطوط الجوية على موقعها الرسمي.

وقال أحد المسافرين الأمريكيين من العاصمة الأيسلندية ريكيافيك إنه توجه على المطار فور علمه بما أعلنته الشركة حيث كان من المفترض أن يقلع إلى بوسطن اليوم وأضاف "لدي عمل في بوسطن غداَ ولكن بالطبع هذا لن يحدث الآن".

وساهمت الشركة في إحداث طفرة سياحية في أيسلندا خلال الأعوام القليلة الماضية ووصل عدد المسافرين إلى البلاد على متنها 3.5 مليون مسافر العام الماضي.

وأدت أزمة واو إير إلى إضعاف قيمة الكرونة الأيسلندي إلا أن الحكومة قررت أنها لن تستخدم أموال دافعي الضرائب لإنقاذها.

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