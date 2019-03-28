مانشستر يونايتد يعين النرويجي سولشاير مدرباً للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي اليوم الخميس عن تعيينه للنرويجي أولى غونار سولشاير مدرباً دائماً للفريق بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وتولى سولشاير، مهاجم الفريق السابق، مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت عقب إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر-كانون الأول الماضي.

وقاد سولشاير (46 عاماً) الفريق لست انتصارات في أول ست مباريات له بالدوري الإنكليزي وصعد بيونايتد إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

كما خسر الفريق مباراة واحدة من أصل 13 خاضها تحت قيادة سولشاير بالدوري حتى الآن.

وفي أول رد فعل له على القرار، قال سولشاير لقناة النادي: "إنه لشرف حقيقي. أعتقد أن الجميع يعلم أنها الوظيفة الحلم لأي شخص مهتم بكرة القدم وخاصة بالنسبة لمن انخرطوا مع مانشستر يونايتد".

ولعب سولشاير بصفوف يونايتد لمدة 11 موسماً بين عامي 1996 و2007 كما سجل هدف فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني عام 1999.