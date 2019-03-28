افتتاح متحف "اللوفر" القطري "وردة الصحراء" في الدوحة

افتتحت قطر اليوم الأربعاء، المتحف الوطني في العاصمة الدوحة.

ويعتبر المتحف تحفة معمارية وفنية، استغرق بنائها 10 سنوات، وكلفت مبلغا ماليا قدر ب 434 مليون دولار امريكي، (1.58 مليار ريال قطري) وصمم على شكل وردة صحراء.

وحضر حفل الافتتاح أمير دولة قطر تميم بن حامد آل ثانيـ وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى جانب الوزير الأول الفرنسي إدوارد فيليب.

وسيكون المتحف معلما معماريا يخطف الأبصار، ومن المنتظر أن يكون من بين المعالم المميزة للعاصمة القطرية التي ستستضيف كأس العالم لسنة 2022.

وقال المهندس الفرنسي الشهير جون نوفل الذي أشرف على بناء المتحف وعمل أيضا على انجاز متحف اللوفر في أبو ظبي "إن متحف قطر الوطني يقدم تجربة غامرة عن تاريخ قطر، و تجسد المجموعات ثراء تراثها الثقافي وكذلك رؤيتها وتطلعاتها للغد"

وسيكون هذا المبنى الذي تبلغ مساحته 52000 متر مربع والموجود على كورنيش الواجهة البحرية بالدوحة أول مبنى بارز في قطر لمن يزورها لأول مرة خلال تنقله من المطار إلى وسط المدينة.

ويشتمل المدخل على 114 نافورة منحوتة في بحيرة بطول 900 متر، كما أن سقف المتحف متعدد المنحنيات يشبه في شكله لعبة ألغاز عملاقة، فقد شيد من 76 ألف لوحة ب 3 الاف و600 شكل وحجم مختلف.

وستكون ساحة العرض الرئيسي متربعة على مساحة 1500 متر، والتي تعرض فيها سجادة من القرن التاسع عشر مطرزة بـ 1.5 مليون لؤلؤة خليجية.

إضافة إلى عرض أقدم نسخة للقرآن اكتشفت بقطر، والتي يعود تاريخها إلى القرن التاسع.

كما يقع المتحف الوطني في قطر في موقع القصر السابق للشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني ابن مؤسس قطر الحديثة، وتم ترميم القصر كجزء من المشروع الضخم.

ويقول مسؤولون أن المتحف يعكس المتحف يحتفي بالماضي البدوي وحاضره الغني بالطاقة و الثروة والطموح الهائل للبلاد.

و غرد أمير دولة قطر على تويتر قبيل افتتاح المتحف قائلا : "متحفنا الوطني إرثنا و تاريخ عريق...نعيد افتتاحه من جديد"

وقالت المهندسة والاكاديمية الدكتورة حصة الجابر إن المتحف الوطني يمثل الضمير الثقافي فبه ثروتنا الثقافية تاريخنا الجميل، وسيساعد المتحف الاجيال القادمة على فهم تاريخهم.

المتحف الوطني يعد أحدث انجاز سباق الثقافي بين دول الخليج، التي تضم متحف اللوفر في أبو ظبي الذي افتتح في عام 2017.

ويقول خبراء ان افتتاح قطر لهذا المتحف وإن جاء متأخرا بعدما كان مقررا افتتاحه في يعام 2016 يمثل فرصة لتعزيز هويته البلد الوطنية بين دول الخليج الأخرى.

وبإتمام افتتاح هذا المعلم سينظم المتحف الوطني القطري إلى قائمة متزايدة من المباني الرائعة في قطر، بما في ذلك المكتبة الوطنية التي افتتحت حديثًا ومتحف الفن الإسلامي على طول الكورنيش.

ويأتي هذا الحدث في وضع دبلوماسي وسياسي صعب تمر به قطر بعد إعلان حصار دبلوماسي واقتصادي من قبل دول مجاورة لها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على خلفية اتهامات لها بتمويلها ودعمها للإرهاب.

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