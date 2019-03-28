فنانون سوريون يتظاهرون احتجاجا على تأييد ترامب لسيادة إسرائيل على الجولان

تجمع فنانون سوريون أمام مكتب الأمم المتحدة في دمشق اليوم الخميس (28 مارس آذار) للاحتجاج على تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الجولان أرض عربية سورية شاء من شاء وأبى من أبى" و "لا تستطيع قوة في العالم سلخ الجولان عن أمة سورية" و "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة".

وكان ترامب قد وقّع خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبيت الأبيض يوم الاثنين (25 مارس آذار) على إعلان يمنح إسرائيل اعترافا أمريكيا رسميا بأن الجولان أرض إسرائيلية.

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ووجدت الولايات المتحدة نفسها في معزل عن بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء (27 مارس آذار) بسبب قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، إذ لقي القرار اعتراضا من بقية دول المجلس.

وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان في حرب عام 1967 وضمتها في 1981 في خطوة أعلن مجلس الأمن أنها "باطلة ولاغية وبلا أثر قانوني دولي".