ترامب: تحقيق مولر كان احتيالاً قاده خائنون

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تحقيق مولر" حول إمكانية تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا من أجل التأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية عام 2016 هو "بالاحتيال".

وبعد سنتين من التحقيقات، أعلن المحقق الخاص روبرت مولر يوم الأحد نتائج التحقيق الذي توصل إلى أنه لا يوجد دليل على تواطؤ جنائي بين حملة ترامب وروسيا في انتخابات 2016. ولم يحدد تقرير مولر ما إذا كان ترامب عرقل سير العدالة.

وفي حديث لقناة فوكس نيوز الأمريكية، قال ترامب: "لقد كان (التحقيق) محاولة للسيطرة على حكومتنا وعلى دولتنا. محاولة غير شرعية قادها خائنون".

المحقق الخاص روبرت مولر

ودعا ديمقراطيون أيضا للكشف عن جميع النتائج التي خلص إليها مولر للكونجرس والشعب وتعهدوا بدعوة بار للمثول أمام النواب للإجابة على أسئلة.

ويعرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي محاولات الديمقراطيين لتمرير إجراء يهدف إلى حث وزارة العدل على إتاحة كافة تفاصيل التقرير.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن ترامب يرغب في الكشف عن تقرير المحقق الخاص لكن الأمر ليس بيده.

وشكل ملخص نتائج التقرير نصرا سياسيا لترامب قبيل سعيه للترشح لفترة جديدة في 2020، لكن ديمقراطيين بينهم نواب تعهدوا بالسعي للمضي قدما في تحقيقات أخرى تتعلق بأنشطة تجارية وصفقات شخصية لترامب.

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