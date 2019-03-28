فنزويلا تمنع غوايدو من شغل مناصب عامة لمدة 15 عامًا

أصدرت السلطات الفنزويلية اليوم قرارا ينص على منع رئيس البرلمان خوان غويدو من شغل مناصب عامة لمدة 15 عاما، وهي العقوبة القصوى في القانون.

وقال إلفيس أموزورو المسؤول الحكومي إن غويدو، رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والذي استند على الدستور لتولي رئاسة البلد بشكل مؤقت، يواجه مشاكل في اقراراته المالية، كما أن حجم إنفاقه لا يتناسب مع مستوى الدخل الذي يحصل عليه.

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