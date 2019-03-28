أرامكو تصدر سندات لديونها بعشرة ميارات دولار لأول مرة

تستعد شركة أرماكو السعودية لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار خلال الأسبوع المقبل، حسبما كشفت عنه صحيفة" وول ستريت جورنال"، الخميس.

وذكرت الصحيفة عن مصادر لم تسمها وقالت إنها مطلعة، أن أرامكو تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في الشركة السعودية "سابك" للصناعات الكيماوية والبترولية وهي ثالث أكبر شركة كيميائيات في العالم، بصفقة تبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وهي صفقة ستدمج أكبر شركتين سعوديتين، في مجال النفط والمحروقات في ظل الوضع الاقتصادي التي تواجهه المملكة بعد تراجع إيرادات النفط.

كما ستقوم الشركة بإصدار سندات الديون الخاصة بها، في خطوة هي الأولى لشركة تعد من اكبر الشركات للنفط في العالم، مما سيلقى بالضوء على الأداء المالي لشركة أرامكو حسبما ذكرت الصحيفة.

وقال رئيس مجلس إدارة أرامكو خالد الفالح إن الشركة ستصدر بيانات عن احتياطاتها المالية وكذلك النفط والغاز كجزء من نشرة السندات.

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وتحاول المملكة العربية السعودية تنويع اقتصادها وتقليل من اعتمادها على عائدات النفط بموجب خطة "رؤية 2030" التي جاء بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.