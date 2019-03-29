على ماذا وقّع دريد لحام متحدياً دونالد ترامب؟

عرضت "قناة الإخبارية" الرسمية السورية مقطعاً تهكمياً مصوراً، يظهر قيام الفنان الكوميدي دريد لحام المعروف بأداء شخصية "غوار الطوشة" بتقليد الرئيس الاميركي دونالد ترامب والرد عليه.

وخلال مقطع الفيديو القصير ظهر لحام وهو يوقع قراراً بمنح ولاية كاليفورنيا الأمريكية لجارتها الجنوبية المكسيك، في محاكاة لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، للاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة سورية احتلتها في حرب 1967، ما أثار إجماعاً دولياً رافضاً ومستنكراً.

كاليفورنيا مقابل الجولان

دريد لحام ظهر في المقطع بهيئة "الكاوبوي" وهو يوقع على مجلد من صفحتين، قال إنه قرار بإهداء ولاية كاليفورنيا الأمريكية للمكسيك، وذلك في رد ساخر نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" لينتشر بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتلقفته بعض محطات التلفزة.

رد على قرار ترامب الفنان #دريد_لحام يهدي ولاية #كاليفورنا الى #المكسيك !!! ردا على قرار #ترامب بشأن #الجولان السوري المحتل Publiée par ‎دريد لحام Duraid Lahham‎ sur Vendredi 29 mars 2019

للمزيد على يورونيوز:

وعرف الفنان الكوميدي دريد لحام في الستينيات من القرن الفائت في بطولة أعمال نقدية فكاهية للكاتب والأديب السوري الكبير محمد الماغوط، نالت شهرة واسعة في العالم العربي أيام الشاشة ذات اللونين الأبيض والأسود.

وأضاف لحام في المقطع المصوّر أن القيمة القانونية لقراره تساوي قيمة قرار " ترامب الذي أهدى نتانياهو الجولان"، على حد تعبيره. واختتم الفيديو القصير بقوله "الجولان أرض سورية وستبقى كذلك".

وكان فنانون سوريون قد نددوا أمام مكتب الأمم المتحدة في دمشق بإعلان ترامب بشأن الجولان. وحملوا لافتات كُتب عليها "الجولان أرض عربية سورية شاء من شاء وأبى من أبى" و "لا تستطيع قوة في العالم سلخ الجولان عن أمة سورية".