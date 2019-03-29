الوجبات السريعة كانت موجودة قبل ألفي عام!

إن كنت تعتقد أن الوجبات السريعة هي اختراع القرن العشرين، فأنت مخطئ تماما، فقد اكتشف علماء آثار في مدينة بومبي الرومانية القديمة، أوعية استخدمت لحفظ ونقل هذه الأطعمة.

وقد تم اكتشاف هذه الأوعية المصنوعة من الجص، في موقع ريجيو الخامس، الواقع في شمال المدينة القديمة.

وقد شارك عالم الآثار ماسيمو أوسانا والمسؤول عن التنقيب في هذه المنطقة، صورة هذه الأوعية والتي يفوق عمرها الألفي عام، على حسابه في انستغرام.

وكانت هذه الأوعية واسعة الانتشار، حيث يتوقع العلماء وجود حوالي 150 قطعة، انتشرت في المدينة، قبل البركان المدمر في العام 79 ميلادي، والذي تسبب بقتل 2000 شخص، وتسبب بدفن البلدة بالكامل.

واستخدمت لنقل المشروبات والوجبات الخفيفة، ومن بينها السمك المملح مع الخبز، أو الجبنة والعدس.

وقد تم اكتشاف بومبي في القرن السادس عشر، وبدأت أعمال التنقيب في العام 1748، واستمرت حتى يومنا الحالي، وما زال علماء الآثار يكتشفون كنوزا جديدة فيها.

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