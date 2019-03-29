ديزني تحظر التدخين وعربات الأطفال في متنزهاتها بالولايات المتحدة

قالت شركة "والت ديزني" إنها ستحظر التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية وعربات الأطفال الكبيرة في مدن الملاهي التابعة لها في الولايات المتحدة بدءا من أول أيار/مايو.

وفي منشور لها، أعلنت ديزني يوم أمس الخميس إنها ستزيل الأماكن المخصصة للتدخين في عالم والت ديزني وديزني لاند والمتنزهات المائية ومجمع إي.إس.بي.إن وايد وورلد أوف سبورتس في فلوريدا ومنطقة داون تاون ديزني للتسوق في كاليفورنيا.

وقالت الشركة إن مناطق التدخين ستكون متاحة خارج مداخل المتنزهات وفي فنادق ديزني.

وتهدف القيود الجديدة في جانب منها إلى المساعدة في التعامل مع الحشود الضخمة المتوقع أن تتوافد بكثافة في وقت لاحق من العام الجاري على أماكن جديدة مصممة على نسق "حرب النجوم" (ستار وورز) في عالم والت ديزني في أورلاندو بفلوريدا وديزني لاند في آناهايم بكاليفورنيا.

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