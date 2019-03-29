مقتل خمسة لاجئين أفغان في حريق بسكن عشوائي في أنقرة

لقي خمسة عمال أفغان حتفهم وأصيب 11 غيرهم إثر حريق اندلع في مبنى مهجور من ثلاثة طوابق في العاصمة التركية أنقرة.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت لاحق إن المبنى كان مهجوراً وغير مأهول، وقال والي أنقرة واصب شاهين لوسائل الإعلام الرسمية لال زيارته لموقع الحادث في منطقة إيسكيتلر الصناعية إن سبب الحريق لم يحدد بعد، وأن الجرحى يخضعون جميعاً للعلاج بالمستشفى.

وأظهرت لقطات من الموقع واجهة المبنى وقد احترقت وأصبحت سوداء والنوافذ مهشمة بالمبنى المتضرر أصلاً، بينما انتشرت فرق الإطفاء وافراد الشرطة وفرق الطوارئ في المكان لفحص الضرر.

وذكرت مصادر إعلام محلية أن عدد الوفيات بسبب الحريق الذي وقع في الصباح الباكر من يوم الجمعة قد يرتفع، وأن السلطات تعمل على تحديد هويات الضحايا.

صحيفة "حرييت" أشارت إلى أن الطابق السفلي من المبنى كان يستخدم كمستودع للورق، فيما الطابق العلوي يستخدم للسكن.

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بوراك برهان بيكلي، وهو أحد السكان ويعرف الضحايا، قال إن لاجئين في أنقرة كانوا يستخدمون المبنى كمأوى ووحدة تخزين لقصاصات ورق يجمعونها ويبيعونها لاحقاً. وأضاف أن سبب الحريق في اعتقاده هو صمام كهربائي.

وتابع بيكلي قائلاً "هم لاجئون، فقراء اتخذوا من بلدنا مأوى بسبب الحرب في أفغانستان".

وأضاف "لماذا يجمع شخص الورق من القمامة ما لم يكن السبب هو الفقر؟"، بينما فرضت السلطات طوقاً حول الموقع خلفه.