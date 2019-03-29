اعتقال متهمين بسرقة محطات للوقود عبر القرصنة في فرنسا

ألقت السلطات الفرنسية القبض على خمسة أشخاص بالقرب من العاصمة باريس بتهمة سرقة بترول من محطات بنزين بقيمة 150 ألف يورو بين عامي 2017 و2018.

وقالت الشرطة الفرنسية إن المتهمين قاموا بقرصنة أنظمة محطات للتزود بوقود السيارات عن بعد في منطقتي سين-سانت دوني وفال دواز.

وطبقاً لتحقيقات الشرطة، عمل المتهمون على تعطيل أنظمة مضخات البترول بالمحطات وضبطها على وضع الصيانة من خلال اجهزة تحكم عن بعد وهو ما مكن آخرين من استهلاك 120 ألف لتر من الوقود دون حساب.

واستخدم المنتفعون سيارات بحاويات كبيرة لتعبئة وتخزين الوقود المسروق بعد التنسيق مع المتهمين عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دلتهم على محطات الوقود المخترقة رقمياً.

ولا زالت الشرطة تتقفى أثر وحدات التحكم عن بعد المستخدمة في عمليات السرقة.

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