تركيا تقول إنها لا تنوي بيع أنظمة إس-400 لبلد آخر

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة ستحترم صفقة شراء أنظمة إس-400 الدفاعية من روسيا وإنها أوفت بالتزاماتها لتصبح جزءا من برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية.

وأضاف جاويش أوغلو، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنطاليا، أن أنقرة لا تنوي بيع أنظمة إس-400 لبلد آخر، وأن أنقرة وموسكو تبحثان مواعيد التسليم.

وقال إن واشنطن تصدر تصريحات متناقضة بشأن برنامج مقاتلات إف-35.

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وقدم أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس مشروع قانون يدعمه الجمهوريون والديمقراطيون لمنع تسليم مقاتلات إف-35 لتركيا إلى أن تؤكد الحكومة الأمريكية أن أنقرة لن تتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400.