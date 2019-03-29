وزارة الخزانة الأمريكية تدعو دولا أسيوية التعرف على أساليب إيران في تفادي العقوبات النفطية

أعلنت سيغال ماندلكر وكيلة وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية الأمريكية، إن بلادها تحرص على أن تعرف ماليزيا وسنغافورة وغيرهما تمام المعرفة بشحنات النفط الإيرانية المحظورة والأساليب التي تستخدمها إيران لتفادي العقوبات عليها.

وقالت ماندلكر في حديث صحفي ألقته في سنغافورة اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وضعت "ضغوطا مكثفة" على إيران هذا الأسبوع. وأضافت أنه تم اتخاذ إجراء مع شبكة تشارك في خطة تتيح لإيران التهرب من العقوبات، وقالت إن هذه الشبكة تضم شركات مقرها إيران والإمارات وتركيا.

ولفتت ماندلكر إلى أنه "من المهم جدا أن تكون لدى هذه الدول الرؤية المهمة التي تكشف الأساليب المختلفة التي يتبعها النظام الإيراني لخداع المجتمع الدولي فيما يتصل بشحنات النفط"، مشيرة إلى محادثاتها في سنغافورة وماليزيا.

وتابعت قائلة إنها ستلقي الضوء على المخاطر الكامنة في التعامل مع إيران خلال اجتماعاتها في الأيام القادمة مع مسؤولين في حكومات ماليزيا وسنغافورة والهند.

وقالت "تجيء هذه الرحلة في أعقاب ضغوط أخرى مكثفة مارسناها على إيران، وفي الأسبوع الماضي فقط اتخذنا إجراء يستهدف العلماء النوويين والوكالات النووية وشخصيات رئيسية أخرى عملت مع كيانات الأسلحة النووية السابقة للنظام الإيراني".

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وفيما يتعلق بفنزويلا قالت إن الولايات المتحدة تمارس "أقصى ضغوط" على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.