شاهد: افتتاح أول مركز تجميل للحيوانات الأليفة في العاصمة التونسية

في "مركز تجميل الحيوانات الأليفة" في العاصمة التونسية، يجلس كلب صغير طويل الشعر، كريمي اللون، على طاولة في انتظار الحصول على خدمة قص الشعر وتقليم الأظافر والاستحمام.

ويقدم هذا الصالون مجموعة متنوعة من الخدمات لتحسين صحة ورفاهية الحيوانات الأليفة. فأصحاب هذه الحيوانات، القطط والكلاب، يجلبونها للمركز لتستفيد من الاهتمام المفرط الذي يوفره لها.

وتقول سمر ماطوسي، صاحبة المركز، إن الخدمات المقدمة للكلاب والقطط تشمل "حمامات وتقليم أظافر وحتى تقديم ملابس واكسسوارات لها".

وافتتحت سمر المركز قبل أسبوعين وقالت إنه قوبل بترحيب كبير من محبي الحيوانات الأليفة.

وأضافت "استلهمت الفكرة من حبي للحيوانات وسفري الكثير إلى بلدان أجنبية حيث اكتشفت محلات لبيع أشياء تخص الحيوانات. وهذا المشروع غير موجود في تونس".

وتابعت "قررت قبل أكثر من عام نقل الفكرة إلى تونس وتأسيس المشروع ثم وافتتحته منذ أسبوعين... وجدت قابلية (ترحيب) كبيرة من الناس التي تهتم بحيواناتها من حمام وقص أظافر وشراء ثياب واكسسوارات. والحمد لله وجدت أناسا يحبون الحيوانات مثلي".

وقبل حضور العملاء للمركز بحيواناتهم الأليفة عليهم أن يتصلوا لحجز موعد مسبقاً.

وتوضح سمر أن المركز يتلقى مكالمات هاتفية لحجز مواعيد يومياً لكن لا يتسنى له أن يستقبل سوى ثلاثة حيوانات أليفة فقط في اليوم لأن تقديم خدمة الرعاية الكاملة للحيوان الواحد تستغرق أكثر من ثلاث ساعات.

ويبدأ تقديم الخدمات الكاملة للكلب الصغير مثلا بتمشيط شعره بفرشاة، ثم قص الشعر وتقليم الأظافر وأخيراً الاستحمام. ويجري تعقيم جميع الأدوات بشكل جيد بعد كل استخدام.

ويتفاوت سعر الخدمة التي يقدمها المركز بين 25 ديناراً تونسياً (8.28 دولار) و 75 ديناراً (24.9 دولار) طبقاً للخدمات التي يختار أصحاب القطط والكلاب تقديمها لها.

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