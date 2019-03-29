ترامب يلتقي رئيس كوريا الجنوبية لمناقشة المحادثات النووية المتعثرة

يعقد مسؤولون رفيعو المستوى من كوريا الجنوبية، منهم الرئيس مون جيه-إن سلسلة اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في محاولة لاستئناف المحادثات المتعثرة مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي ورأب الصدع في علاقاتهما.

وقال البيت الأبيض اليوم الجمعة إن مون سيجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 11 أبريل نيسان لبحث كوريا الشمالية وغيرها من القضايا الثنائية.

وقال البيت الأبيض في بيان "يظل التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا عاملا أساسيا لتحقيق السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة".

ونشب خلاف بين واشنطن وسول بشأن تكاليف وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، إذ يطالب ترامب سول بدفع المزيد لإبقاء نحو 28500 من القوات هناك.

وقالت كوريا الجنوبية إنها سترسل وزيري الدفاع والخارجية ومسؤولين كبار آخرين قبل قمة ترامب ومون لعقد اجتماعات في واشنطن.

ومن المقرر أن تجتمع وزيرة الخارجية كانغ كيونغ-وها مع نظيرها الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة لمناقشة سبل المضي قدما بعد فشل قمة ترامب وكيم.

وأعلنت وزارة الدفاع أن الوزير جونغ كيونغ دو سيجتمع مع القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان يوم الاثنين.

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