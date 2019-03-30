بروناي تدافع عن حقها في تطبيق الحدود الإسلامية وسط انتقاد دولي

دافعت سلطنة بروناي عن حقها في تطبيق قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية مما سيسمح بتطبيق حد الزنا على المثليين وأصحاب العلاقات الخارجة عن إطار الزواج، وذلك وسط انتقادات دولية متزايدة.

وستبدأ بروناي تطبيق الحدود الإسلامية اعتبارا من الثالث من أبريل نيسان بتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الإعدام بالرجم، على اللواط والزنا والاغتصاب، وأيضا معاقبة السارقين بقطع اليد.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان يوم السبت إن القوانين ستطبق بالكامل اعتبارا من هذا الأسبوع، إذ تتضمن بنودا تم تبنيها لأول مرة في عام 2014.

وجاء في البيان "قانون (الشريعة) يهدف، إلى جانب تجريم وردع أفعال تتنافى مع تعاليم الإسلام، فإنه يهدف أيضا إلى احترام وحماية الحقوق المشروعة لكل الأفراد والمجتمع والمنتمين لأي عقيدة أو عرق".

وأثار التطبيق المزمع لحدود الشريعة الإسلامية انتقادا واسعا، إذ هاجمه سياسيون في أوروبا والولايات المتحدة وعبروا لبروناي عن مخاوفهم.

كما دعا الممثل الشهير جورج كلوني لمقاطعة فنادق فاخرة تملكها بروناي، منها فندق بيفرلي هيلز ودورشستر في لندن وبلازا أتينيه في باريس.

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