أردوغان: تركيا ستحل الأزمة بسوريا "في الميدان"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا ستحل الأزمة بسوريا "في الميدان" بعد الانتخابات المحلية المقررة يوم الأحد والتي يسعى فيها لحشد الدعم لحزبه العدالة والتنمية.

ونفذت تركيا عمليتين عبر الحدود ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وحذرت من أنها ستنفذ المزيد إذا استمرت التهديدات على حدودها.

وقال أردوغان لأنصاره في أول مؤتمر انتخابي من ستة مؤتمرات مقررة في اسطنبول "أول ما سنفعله بعد الانتخابات هو أن نحل مسألة سوريا في الميدان إن أمكن وليس على الطاولة".

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