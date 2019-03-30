ليام نيسون يعتذر مجددا عن تصريحات وصفت بالعنصرية

أصدر الممثل ليام نيسون بيانا يوم أمس الجمعة 29 آذار/نيسان أعرب فيه عن أسفه للغضب الذي تسبب فيه بينما كان يروج لفيلم "المطارة الباردة" "كولد بيرسوت" عندما استذكر حادثا يتعلق بصديقة له أخبرته بأنها تعرضت للاغتصاب من قبل رجل أسود.

وأثارت تصريحات نيسون غضب واسع ووصفت بالعنصرية.

وأعلن نيسون عن اعتذاره عما أسماه "رواية متسرعة" في الشهر الماضي لحادث وقع قبل 40 عاما عندما أراد قتل رجل أسود بسبب اغتصاب صديقة له.

وقال نيسون في بيانه إنه قضى عدة أسابيع في التفكير في كلماته والتحدث مع أشخاص تأذوا بسببها، مضيفا "ما لم أدركه هو أن هذا لا يتعلق بتبرير غضبي طوال تلك السنوات الماضية فقط، بل يتعلق أيضا بتأثير كلماتي اليوم".

وأردف "بالرغم من أن التعليقات التي أدليت بها لا تعكس بأي حال من الأحوال، مشاعري الحقيقية، فقد كانت مؤلمة ومسببة للشقاق. أعتذر بشدة".

وكان الممثل البالغ من العمر 69 عاما أعلن في شهر شباط/فبراير في مقابلة، إنه كان يسير بالقرب من الحانات بعصا غليظة في ذلك الوقت" أملا أن يخرج "وغد أسود " من حانة ويتجه نحوي بشأن أي شيء... لذا سأتمكن من قتله".

مواقف نيسون أدت إلى إلغاء الجزء الخاص بالسجادة الحمراء للمشاهير خلال العرض الأول لفيلم "كولد بيرسوت" في نيويورك وشهد الفيلم أداء ضعيفا في شباك التذاكر.

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