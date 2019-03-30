اعتقال رجل تسبب في تعطيل حركة قطارات يوروستار في بريطانيا

اضطرت شركة يوروستار لتعليق جميع القطارات من وإلى بريطانيا لعدة ساعات، بعد أن اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم السبت 30 آذار/مارس رجلا لتعطيله خط السكك الحديدية، وطالبت الشركة من الركاب بتغيير خطط سفرهم إذا كان بمقدورهم.

وعقب توقيفه، أعلنت يوروستار التي تسير قطارات بين لندن وباريس وبروكسل، أن عودة خدماتها أصبحت ممكنة، وشوهدت طوابير طويلة في محطة سانت بانكراس في لندن.

وبثت وسائل إعلام بريطانية محلية صور الرجل وهو يقف على سطح المحطة ويحمل علم انجلترا.

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الرجل اعتقل لتعديه على ممتلكات وتسببه في إعاقة حركة القطارات وأنه أمضى الليلة الماضية على سطح المحطة.

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