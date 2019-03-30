شاهد: إنقاذ فيلة عالقة في بركة من الطين

استطاع عدد من الحراس يعملون في محمية "ثاب لان ناشيونال بارك" من إنقاذ مجموعة من الفيلة علقت داخل بركة من الطين، وكانت تحاول جاهدة للخروج منها، وقال الحراس إنهم يجهلون الأسباب الحقيقة التي أدت إلى وصولهم لهذه الحالة.

وقال المسؤول عن الحديقة الواقعة في شمال شرق تايلاند إن عملية الإنقاذ استغرقت حوالي 5 ساعات يوم أمس الخميس 28 آذار/مارس، مشيرا إلى أن الحراس اضطروا لحفر ممر كي تتمكن الفيله الخروج من البركة.

تلعب الفيلة دورًا مهمًا في ثقافة تايلاند وتعد الحيوان الوطني في البلاد.

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