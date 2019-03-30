شاهد: رائدا فضاء يخرجان من محطة الفضاء الدولية في مهمة لتبديل بطاريات

قام رواد فضاء بالخروج من مركبتهم والسير خارجها للقيام ببعض الأعمال خارج محطة الفضاء الدولية.

وحلق رائدا الفضاء نيك هيغ وكريستينا كوك خارج مركبتهما يوم الجمعة، بعد أسبوع من أول تجربة للسير في الفضاء لتركيب بطاريات جديدة وأقوى لشبكة الطاقة الشمسية للمحطة.

وكان من المفترض أن تخرج كريستينا مع آن ماكلين في هذه المهمة، إلا أن شح البدلات الوسيطة الخاصة بالنساء حال دون ذلك، وكان لا بد من الغاء أول رحلة سير في الفضاء نسائية تماماً.

وستكون هناك مهمة سير في الفضاء ثالثة في 8 نيسان/ أبريل.

يتم استبدال بطاريات النيكل - الهيدروجين التي عفا عليها الزمن في المحطة الفضائية ببطاريات ليثيوم أيون.

تقوم هذه البطاريات بتخزين الطاقة التي تم جمعها بواسطة الأجنحة الشمسية والحفاظ على تشغيل البؤرة الاستيطانية عندما تكون في الجانب المظلم من الأرض.

ووصل نيك وكريستينا إلى المحطة الفضائية قبل أسبوعين.

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