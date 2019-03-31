نتائج أولية: حزب أردوغان يتقدم في اسطنبول والمعارضة تتقدم في أنقرة وأنطاليا وأزمير

قال مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لرئاسة بلدية اسطنبول إنه فاز بالانتخابات التي جرت اليوم الأحد لكن منافسه مرشح حزب المعارضة الرئيسي قال إن هذا الإعلان سابق لأوانه.

وتحدث بن علي يلدريم مرشح العدالة والتنمية ورئيس الوزراء التركي السابق بعد فرز أكثر من 98 في المئة من صناديق الاقتراع قائلا إن حزبه فاز. لكن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو رفض بيان يلدريم ووصفه بأنه "تلاعب" وقال إن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة.

وقالت قنوات تلفزيون تركية إنه بعد فرز 98.8 في المئة من صناديق الاقتراع أظهرت النتائج تقدما طفيفا ليلدريم بحصوله على 4111219 صوتا مقابل 4106776 صوتا لإمام أوغلو.

وذكرت قناة تلفزيون "إن.تي.في" أن مرشح حزب المعارضة الرئيسي في العاصمة أنقرة حافظ على تقدم ضئيل في الانتخابات المحلية التي جرت في تركيا اليوم الأحد بعد فرز أكثر من 75 بالمئة من بطاقات الاقتراع.

وأوضحت القناة أن منصور يافاش مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصب رئيس بلدية أنقرة حصل على 49.8 بالمئة من الأصوات مقابل 47.8 لمنافسه محمد اوز هسكي مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

قالت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية اليوم الأحد إن مرشحي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان احتلوا المقدمة في الانتخابات البلدية التي جرت في اسطنبول بعد فرز نحو ربع عدد الأصوات.

وأضافت أن مرشحي حزب العدالة والتنمية في اسطنبول كبرى مدن البلاد حصلوا على 51 في المئة بعد فرز نصف الأصوات في حين حصل مرشحو حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، على 45.8 في المئة.

وفي نفس المراحل في الانتخابات السابقة كانت النتائج الأولية لعمليات الفرز تظهر غالبا تقدما قويا لحزب العدالة والتنمية على أحزاب المعارضة ثم يضيق الفارق مع استمرار عمليات الفرز.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية إلى تقدم المعارضة في العاصمة أنقرة وإزمير وأنطاليا.

وأشارت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان قد يفقد السيطرة على العاصمة أنقرة وحتى اسطنبول، وكبرى مدن البلاد.

وفي ظل انكماش الاقتصاد في أعقاب أزمة العملة العام الماضي عندما فقدت الليرة ما يزيد على 30 في المئة من قيمتها، بدا بعض الناخبين على استعداد لمعاقبة أردوغان.

ووصف أردوغان في وقت سابق الانتخابات بأنها خيار وجود بالنسبة لتركيا وانتقد منافسيه وقال إنهم يدعمون الإرهاب بهدف إسقاط البلاد. وحذر من أن مرشح المعارضة إذا فاز في أنقرة، فإن السكان "سيدفعون الثمن".

ونفى معارضوه هذه الاتهامات وتحدوا وصفه للانتخابات بأنها مسألة بقاء وقالوا إن أردوغان قاد البلاد إلى الوضع الراهن.

للمزيد على يورونيوز:

انتخابات تركيا المحلية: إردوغان قد يخسر في مدن كبرى

ما الذي يجب أن تعرفه عن الانتخابات التركية المحلية؟